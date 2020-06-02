شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف مسلم من أصل أفريقي بالتحقيق في قضية مقتل "جورج فلويد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز أنه طلب من النائب العام كيث إليسون مساعدة المدعي العام للمقاطعة مايك فريمان في القضية الشائكة لظروف وفاة الأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، والتي أشعلت الاحتجاجات في كثير من الولايات الأمريكية.

وقال والز إن "وجود إليسون على رأس قيادة التحقيقات يحافظ على الثقة في التزامنا بضمان العدالة لجورج فلويد، شكرا لك أيها النائب العام، لا يمكنني التفكير في أي شخص أفضل للقيام بهذا العمل الحاسم".

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وأوضحت وسائل إعلام أمريكية أن إليسون قبل القضية ويخطط لاجتماع، بفريق العمل المشترك، للوقوف على أخر المستجدات في التحقيقات.

يشار أن إليسون يبلغ من العمر 56 عاما، سياسي أمريكي مسلم من أصل افريقي ومحام يشغل منصب المدعي العام الثلاثين لولاية مينيسوتا التي ولد وترعرع فيها، ودرس القانون فيها عام 1990، ووالد لأربعة أطفال.