شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير منصة صواريخ واستهداف تجمعات للمليشيات بغارتين للتحالف بالبيضاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 البيضاء- الخليج 365 استهدف طيران التحالف العربي، خلال الساعات الماضية، تجمعات وآليات لعناصر مليشيات الحوثي بمحافظة البيضاء، وسط البلاد، بغارتين جويتين.

Advertisements وقالت مصادر محلية، إن الغارة الأولى لطيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية دمرت منصة إطلاق صواريخ بالستي بموقع شعب اليابس بمنطقة الدقيق. وأضافت المصادر، أن الغارة الجوية الثانية استهدفت تجمعات لعناصر مليشيات الحوثي بموقع الجريف بمنطقة الدقيق. ويشار إلى أن منطقة الدقيق تقع بين مديريتي ذي ناعم و الطفة بمحافظة البيضاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تدمير منصة صواريخ واستهداف تجمعات للمليشيات بغارتين للتحالف بالبيضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.