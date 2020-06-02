جريمة مروعة.. أب يقتل طفلتيه في فرع العدين غرب إب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

إب - الخليج 365

قتلت طفلتان من ذوي الإحتياجات الخاصة بمحافظة إب وسط اليمن، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة.



وقالت مصادر محلية إن مواطنا أقدم على قتل ابنتيه المعاقتين في إحدى البلدات بمديرية فرع العدين غرب محافظة إب.

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وأضافت المصادر، أن مواطنا من أبناء منطقة "الحفر" بعزلة المزاحن يدعى "فيصل خالد حسن" أقدم على قتل ابنتيه المعاقتين، بظروف وملابسات غامضة.

وألقى الأهالي القبض على الجاني، وأبلغوا الجهات الأمنية الخاضعة لسيطرة المليشيا والتي لم تحرك ساكن تجاه مطالبهم بالحضور إلى مسرح الجريمة وإستلام الجاني بحسب أحد أبناء المنطقة.

وبفعل الحرب والإنقلاب وتداعيتهما الكارثية على حياة المواطنين، يعيش الكثير من المواطنين في أوضاع إقتصادية متدهورة انعكست على حياة البعض والذين أصيبوا بأمراض نفسية وعقلية، قادت البعض إلى جرائم مروعة آخرين أقدموا على عملية الإنتحار