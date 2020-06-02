شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اغتيال المصور الصحفي نبيل القعيطي في عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الثلاثاء، مصورا صحفيا في عدن، جنوب اليمن.

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وقالت مصادر محلية، إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على المصور نبيل القعيطي، بجوار منزله في دار سعد وتم نقله لمستشفى أطباء بلا حدود لكنه فارق الحياة.

وكان القعيطي اشتهر بتغطيته الميدانية لأحداث عدن والمناطق القريبة منها منذ العام 2015