شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر زحفا حوثيا باتجاهات حيس الأربعة جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 كسرت القوات المشتركة زحف واسع نفذه مسحلي مليشيات الحوثي من جميع الاتجاهات الأربعة على مواقعها في مديرية حيس جنوب الحديدة، وكبدت المليشيات خسائر فادحة.

Advertisements وأفادت مصادر عسكرية ميدانية، ان القوات المشتركة كسرت هجوماً حوثياً نفذته المليشيات من جهتي الجنوب والشرق باتجاه وادي ظمي والمزارع المطلة على حيس ومن جهتي الشمال والغرب بإتجاه خط الخوخة حيس ووادي نخلة وبيت بيش. وأضافت المصادر ان القوات استدرجت عناصر الحوثيين وانقضت عليهم بشكل مفاجئ وصارم بالأسلحة المناسبة، وانتهت بمصرع وجرح العشرات من المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار بإتجاه اوكارهم. وتحاول المليشيات الحوثية التي دأبت على اختراق الهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار احداث تقدم ولو معنوي يعيد لعناصرها الثقة، ولكنها تتلقى الصفعات الموجعة من القوات المشتركة دون أن تحقق اي انتصار يذكر

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المشتركة تكسر زحفا حوثيا باتجاهات حيس الأربعة جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.