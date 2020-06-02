عمليات قصف واستهداف حوثية واسعة على منطقتي الجبلية والطور بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 شهدت قرى ومزارع المواطنين في منطقتي الجبلية والطور جنوب الحديدة، لعمليات استهداف بالأسلحة المتوسطة من مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً.

وأفادت محلية أن مليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 صوب منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا ومنطقة الطور بمديرية بيت الفقيه. Advertisements وأضافت المصادر ان الإستهداف كان بشكل هستيري وخلف حالة من الرعب والهلع في صفوف المدنيين العزل القاطنين بمنازلهم لاسيما الأطفال والنساء. وشهدت الأحياء والقرى السكنية في مديرية حيس والفازة ومناطق متفرقة من الحديدة لعمليات قصف واستهداف من مليشيات الحوثي خلال اليوم ضمن خروقاتها للهدنة الأممية وانتهاك مبادرة وقف إطلاق النار

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