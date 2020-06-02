مليشيا الحوثي تقصف القرى السكنية في الفازة جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020
الحديدة - الخليج 365
فتحت مليشيات الحوثي – المدعومة من إيران – نيران أسلحتها المتوسطة صوب القرى السكنية ومزارع المواطنين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة ، في إطار انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية.
مصادر محلية في الفازة أفادت، عن قيام المليشيات بفتح نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 وعيار 14,5 ومعدل البيكا صوب قرى ومزارع المواطنين في المنطقة بشكل مكثف.
وأضافت المصادر ان عمليات الإستهداف الحوثية، أثارت حالة من الذعر في صفوف المدنيين، مما اضطر المزارعين لمغادرة مزارعهم خوفاً على حياتهم.
وتستمر مليشيات الحوثي في تصعيد عملياتها العسكرية واختراق الهدنة الأممية بشكل يومي في مختلف مناطق الحديدة دون مراعاة للوضع الإنساني المتأزم، في ظل الصمت الدولي وتخاذل الأمم المتحدة
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