شكرا لمتابعة خبر عن عـــاجل : الامارات تصعق الزبيدي وتقدم للرئيس هادي عرض مغري سيجعله الحاكم المطلق للجنوب مقابل هذا الشرط الوحيد..شاهد رد الرئيس هادي على العرض الاماراتي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصادر مطلعة أن الإمارات العربية المتحدة قدمت عرضا للشرعيه وهو أن تتنازل مليشيات الانتقالي المدعومة منها عن الإدارة الذاتيه مقابل بقاء وتثبيت رئيس الوزراء معين عبدالملك ليكون رئيسا للوزراء للحكومة الكفاءات الوطنية وفي المقابل ان تعود الشرعية الى عدن بكامل الصلاحيات.

واوضحت ذات المصادر ان الطلب قوبل برفض من رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي لأن هذا موقف الرئاسة يكون القرار للرئيس وحده دون غيره فيما انتقدت قيادات على التواصل الاجتماعي موقف الإمارات وتدخلها في الشأن اليمني

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من جانبه قال مستشار رئيس الجمهورية عبدالعزيز جباري عبر حسابه على تويتر:

‏اذا صحت الاخبار المسربه بخصوص ما يسمى بملحق لإتفاق الرياض وفرض وتسمية رئيس حكومه جديدة بإرادة غير يمنيه .

فخيرا للرئيس ونائبه وللشعب اليمني الإنسحاب من المشهد السياسي بدلا من البقاء المذل . وعلى القوى السياسية تحمل المسئولية التاريخية أمام الشعب اليمني.