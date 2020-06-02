شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعلنت الفنانة السورية “كيندا حنا“ والشهيرة بـ سارة باب الحارة ان ملياردير سعودي طلب يدها ومنحها مهر كبير جدا ، واشترط عليها ترك المسيحية والدخول في الاسلام والتوقف عن التمثيل في المسلسلات والافلام .

ولم تذكر كيندا المبلغ الخرافي الذي حصلت عليه لكنها اكدت انها ستترك الديانة المسيحية وستتوقف عن التمثيل لانها حصلت من زوجها الملياردير على ما يكفيها هي واولادها واحفادها وانها ليست بحاجة للتمثيل

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

* أول ظهور لزوجة “الملك سلمان” صاحبة الكلمة النافذة وأم محمد بن سلمان.. شاهد

* ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

* ليس زوجها.. شاهد من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة نانسي عجرم في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

* زوجة السلطان هيثم بن طارق تذهل جميع العمانيين وتقهر كل اميرات الخليج في اول ظهور لها.. شاهد

* شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

* قناة الجزيرة تفاجئ المتابعين وتنشر لأول مرة فيديو محرج وصادم للشيخ تميم بن حمد.. شاهد الفيديو

* ميريام فارس تنشر فيديو فاضح وهي تمارس تمريناتها الرياضية في المنزل.. شاهد

* “العشق الممنوع”.. فتاة متزوجة تنجب من طفل عمره 13 عامًا

* صور صادمة لمذيعة قناة الجزيرة علا الفارس مع امير قطر الشيخ تميم بن حمد.. شاهد

Advertisements

* شاهد الأمير السعودي الذي خطف قلوب الفتيات بوسامته الساحرة واصبح فتنة النساء بالسعودية... (صور)

* عاجـــل: من بيت الداء جاء الدواء.. الصين تعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا فاعليته 99 %

* “استسلمت له بسبب ضخامته”.. فنانة شهيرة تفاجيء الجميع باعتراف صادم

* مذيعة فاتنة الجمال تظهر على قناة "الحدث" ..شاهدو ما الذي حدث لوجهها بعد عمليات التجميل ..(فيديو)

* نجم طيور الجنة الوليد مقداد يكشف معلومات مفاجئة وغير متوقعة عن خطيبته.. وما الذي حدث بينهما.. شاهد الفيديو

* شاهد: امير سعودي يتزوج فنانة مصرية شهيرة عمرها 74 سنة وتزوجت قبله 4 اشخاص.. "صور"

* نجمة مسلسل باب الحارة الفنانة شمس الملا تفاجئ الجميع بظهور جريئ وصادم.. شاهد الصور الفاضحة التي لم يتخيلها أحد

• تسريب صور فاضحة لابنة أمير خليجي وهي بين احضان فنان عربي شهير .. شاهد

-----------------------

ورفضت كيندا الكشف عن اسم الملياردير وقالت ان الجميع سيتعرف عليه حين يقام العرس.

وكانت الفنانة السورية كيندا حنا والشهيرة بـ سارة باب الحارة قد نشرت سابقا صورة حديثة لها عبر الانستجرام وصفها الجمهور بالأجرأ على الاطلاق.

و ظهرت مؤخرا وهي ترتدي بلوزة باللون المشمي البارد مكشوفة الصدر والبطن وبنطال ابيض واختارت اكسسوار باللون الفيروزي مع تسريحة شعر ناعمة جدا ومستحضرات تجميل لطيفة.

وكتبت الفنانة كيندا حنا “نجمة باب الحارة ” تعليقا أطلقت خلاله مجموعة من الهاشتاغات لمن اهتموا بإطلالتها.