مليشيا الحوثي تستهدف مناطق متفرقة بالحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 الحديدة - الخليج 365 واصلت مليشيات الحوثي ارتكاب سلسلة من الخروقات اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار، مستهدفة مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، ان المليشيات قصفت مناطق متفرقة في الدريهمي بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 بشكل عنيف ومتواصل. Advertisements وفي السياق نفسه، فتحت مليشيات الحوثي نيران أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 صوب مناطق شرق مدينة الصالح التابعة لمدينة الحديدة. وعلى صعيد متصل بخروقات المليشيات، اطلق مسلحو الحوثي النار على مجمع أخوان ثابت الصناعي بمدينة الحديدة، بإستخدام الأسلحة القناصة والأسلحة المتوسطة عيار 12.7. يذكر ان القوات المشتركة كانت قد كبدت مليشيات الحوثي خسائر فادحة في الأواح والعتاد، خلال تصديها لهجوم المليشيا، على مواقعها في منطقة كيلو 16 شرق مدينة الحديدة

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