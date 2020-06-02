أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية اليوم الثلاثاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 الخليج 365 ـ خاص ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية من يومنا هذا الثلاثاء، 02/حزيران/2020، والتي جاءت على النحو التالي:

ـ المملكة السعودية تنظم اليوم الثلاثاء مؤتمر مانحي اليمن https://www.elyamnelaraby.com/483532 ـ التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في جحانة بصنعاء https://www.elyamnelaraby.com/483529 ـ وفاة نائب مدير أمني السياني في إب بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/483514 Advertisements ـ مقاتلات التحالف تدمِّر منصة إطلاق صواريخ حوثية في البيضاء https://www.elyamnelaraby.com/483515 ـ التحالف يقصف مواقع وتجمعات حوثية في مأرب والجوف وسقوط قتلى https://www.elyamnelaraby.com/483512 ـ صحيفة: يحتاج اليمنيون إلى الكثير من الدعم لمواجهة التحديات https://www.elyamnelaraby.com/483509 ـ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/483501

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