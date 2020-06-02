التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في جحانة بصنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 2 يونيو 2020 الخليج 365 ـ صنعاء Advertisements قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 02/حزيران/2020، أهدافا لمليشيا الحوثي في محافظة صنعاء. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت غارات على أهداف للحوثيين في مديرية جحانة جنوب شرقي صنعاء. وأضافت المصادر أن القصف تزامن مع تحليق مكثف في أجواء المنطقة

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