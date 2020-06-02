شكرا لمتابعة خبر عن المخلافي يكتب رثاءً حزيناً برحيل ثلاثة من كواكب اليمن الرواد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كتب مستشار رئيس الجمهورية ووزير الخارجية السابق عبدالملك المخلافي رثاءًحزينا. على صفحتة الشخصية الفيس بوك برحيل ثلاثة من الكواكب ثلاثة من الأحبة ثلاثة من كوادر اليمن ثلاثة من الرواد الناصريين الأخ الأستاذ الدكتور محمد هزاع الكوري أستاذ القانون العام ، والأخ الأستاذ الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني أستاذ القانون الدستوري، في جامعة صنعاء ، والأخ المحامي عبده محمد سعيد الطيب.

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ثلاثة من الكواكب ثلاثة من الأحبة ثلاثة من كوادر اليمن ثلاثة من الرواد الناصريين الأخ الأستاذ الدكتور محمد هزاع الكوري أستاذ القانون العام ، والأخ الأستاذ الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني أستاذ القانون الدستوري، في جامعة صنعاء ، والأخ المحامي عبده محمد سعيد الطيب يرحلون اليوم ويغادرون دنيانا إلى رحمة الله.

رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته.

وقبلهما رحل ياسر الرجاعي وفهمي راجح علي القباطي وعبدالعزيز ياسين المقطري وعبدالعزيز السماوي ومفيد أحمد عقلان الشامي وسعيد ديجول وعبده قاسم عون.

الأحزان أكبر من الاحتمال الأحزان متكررة ثقيلة وصعبة، يرحل الأحبة ، وأحباب الأحبة، أصدقاء، زملاء، رفاق نضال، أقارب لهم، شخصيات عامة ومواطنون عاديون، رجال ونساء، كوادر البلد، أطباء وطبيبات، أساتذة جامعيين، محامون، قضاة، ربات بيوت، أمهات، أخوات لا نستطيع ملاحقة القيام بالنعي أو واجب التعزية، أفضل أن أخفف على متابعي هذه الصفحة، وعلى نفسي وأتوقف، تمامًا عن نشر أخبار الموت.

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم "إنا لله وإنا إليه راجعون".

ليس لنا إلا أن ندعو الله ورغم أن الوباء ينتشر في العالم كله، إلا أنه في اليمن مضاعف مع غياب الدولة وعجزها وسيطرة المليشيات والموت والعجز وغياب الضمير في بلد منكوب ما أحوجه إلى إطلاق نداء وطني وعالمي إلى إنقاذه، لعل الإنسانية تتذكر هذا الشعب المسكين، وما أحوجنا إلى رفع أيدينا إلى السماء ندعو ونرجو رحمة الله بعد أن انتشر الوباء غابت الرحمة والمسؤولية في الأرض.

الحزين : عبدالملك المخلافي