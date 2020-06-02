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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: السفير العياشي يرفع راية التحدي في وجه الرئيس هادي ويهدده بفضيحة مدوية تهز كل اركان الشرعية..ويكشف عن فاسدين ينهبون المغتربين اليمنيين ويبتزونهم

2020/06/02 الساعة 09:21 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



هدد القنصل العام في جدة السفير علي العياشي بفضح كافة المسؤولين في مكتب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية اذا تمت معاقبته على خلفية فضيحة ابتزاز المغتربين اليمنيين في منفذ الوديعة واخذ رسوم كبيرة.

وقال مصدر مطلع رفض الكشف عن اسمه ان السفير علي العياشي القنصل العام في جدة كان غاضبا وقال ان كل تلك الاموال تذهب الى جيوب الفاسدين وانه مستعد لفضحهم .

من جانبه قال الناشط اليمني سليمان احمد سليمان المحفدي في منشور له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي ان العياشي لن تتم معاقبته او محاسبته لأن كبار المسؤوليين متورطين حتى اذانهم في مستنقع الفساد وهم من يقومون بنهب المغتربين عن طريق شخصيات اخرى .

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واضاف كل مسؤول يستلم عمولته والعياشي شخص ذكي لن يترك اي شيء للصدف فهو يحتفظ بكل شيء لضمان عدم معاقبته .

وكانت قد صدرت أمس توجيهات حكومية بتوقيف نائب القنصل اليمني في جدة نائبه خالد حزام اليافعي ومعاونيه عن العمل والتحقيق معهم، في قضية ابتزاز المغتربين اليمنيين العالقين في "شرورة " . وقالت وسائل إعلام حكومية ، أن الدكتور معين عبدالملك رئيس الوزراء ، وجه وزارة الخارجية بالتحقيق في شكاوى المواطنين اليمنيين الراغبين بالعودة من المملكة العربية السعودية إلى ‎اليمن، بشأن فرض رسوم مرتفعة على إجراء فحص "PCR" في منفذ شرورة الحدودي، وإيقاف من قاموا بالتجاوزات والابتزاز والتحقيق معهم .

وشددت التوجيهات على ضرورة رفع نتائج التحقيقات خلال يومين فقط ، والمعالجة السريعة لما تعرض له المغتربين العائدين من ابتزاز.

وبما أن نائب القنصل اليمني في جدة خالد حزام اليافعي ومندوب السفارة اليمنية في منفذ الوديعة، الطرف الأساسي في قضية ابتزاز المغتربين اليمنيين العالقين، كونهما من وقعا العقد مع مختبرات الفارابي بمنطقة شرورة لابتزاز العالقين، فإن التوجيهات تشملهما. بحسب منشورات وتعليقات صحفيين وناشطين على مواقع التواصل الإجتماعي.

وجاء توجيه رئيس الوزراء، عقب قيام السلطات السعودية ، بإعادة المبالغ المنهوبة من قبل مختبرات الفارابي للمغتربين اليمنيين العالقين ، إثر تسريب وثائق تفيد بأن مندوب سفارة اليمن لدى المملكة، في منفذ الوديعة ألزم العالقين اليمنيين في "شرورة" بإجراء فحص PCR في مختبرات الفارابي التي تم التعاقد معها من قبل القنصل ونائبه في جدة ، برسوم قدرها 1300 ريال سعودي للفحص الواحد