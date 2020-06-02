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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل:مهدي المشاط يباغت الجميع ويوجه ضربة ساحقة قصمت ظهر الشيخ ياسر العواضي..حيلة شيطانية لا تخطر على البال لجأ اليها المشاط لهزيمة العواضي

2020/06/02 الساعة 10:50 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

تعود قضية جهاد الاصبحي الى الواجهة بعد توقف لفترة زمنية لتظهر صورة ما قام به مشائخ من خيانة للقضية.

فقدكشف شقيق شيخ القبلي ياسر العواضي، عن رضوخ بعض قبائل البيضاء لمليشيات الحوثيين وباعوا ذممهم مقابل المال لإغلاق ملف قضية الشهيدة جهاد الاصبحي، والتخلي عن النكف القبلي الذي الذي دعا اليه الشيخ العواضي .2

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وقال طارق العواضي في منشور مقتضب عبر صفحته بموقع "فيسبوك": أن 23 شيخ من مشائخ البيضاء وقع لهم من مليون ريال يمني وبندق ومسدس من صنعاء؛ في اشارة الى تلقيهم رشاوى حوثية.

وأضاف: باعوا ذممهم برخص التراب.. الله يرحمك يا جهاد.

الى ذلك قالت مصادر قبلية، بقبول عدة مشايخ من البيضاء موالين للمليشيا بالتحكيم المطلق في العيوب والحشم، من الحوثيين في قضية جهاد الأصبحي، ولم يقبلوا التحكيم في الدم لكونهم غير مخولين بذلك.

ووفقا للمصادر، حكم المشايخ على الحوثيين ب110 ملايين ريال يمني، وتنازلوا منها بثلث المبلغ لعبدالملك الحوثي وثلث للاقباله، وتم تشريف الحكم من قبل الحوثيين ودفع المبلغ، مقابل، قيام مشايخ البيضاء المحكمين بتسليم المطلوبين للحوثيين من آل الأصبحي والتخلي عن الشيخ ياسر ‎العواضي وكل القبائل الذين لبوا دعوته للنكف القبلي؛ الامر الذي اعتبره عدد من المشايخ محاولة التفاف حوثية للغدر بياسر العواضي ورفاقه.

من جانبه الشيخ حسين المظفري، مستشار محافظة الجوف، في تغريدات على حسابه بموقع التدوين المصغر " تويتر "، ذكر بإن "الاجتماع الذي حدث في صنعاء خلال الايام الماضية والتحكيم في قضية ‎جهاد الأصبحي والحكم والتشريف للحكم الذي صدر لا يعني آل الأصبحي لا من قريب ولا من بعيد".

وأضاف: إن "القضية تخص آل الأصبحي بشكل مباشر وتخص أهل ‎البيضاء بشكل عام".

وأكد المظفري على أن حل القضية في ردمان عند الشيخ ‎ياسر العواضي وأبو الشهيدة ومشايخ النكف.

وأشار إلى أن ما حدث في صنعاء لا علاقة به للشيخ ياسر ولا لوالد الشهيدة جهاد ولا لقبائل النكف لا من قريب ولا من بعيد، معتبراً ما جرى في الاجتماع التفافاً على القضية.