[ إب.. مقتل وإصابة 14 مواطناً في حوادث جنائية ومرورية بعدة مديريات ]

قتل وأصيب أربعة عشر شخصاً بينهم نساء، بحوادث جنائية ومرورية متفرقة بمحافظة إب وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن خمسة مواطنين بينهم امرأتين، قتلوا في حادثتي سير، وأصيب خمسة آخرون، فيما قتل شخصان وأصيب اثنان آخران في حوادث جنائية خلال الساعات الماضية.



وفي تفاصيل حوادث السير، توفي شخصاً وامرأتان، بحادث مروري في أحد طرق مديرية النادرة شرق محافظة إب، وأصيب أربعة آخرون.



وذكرت المصادر وفاة المواطن محمد صالح العميسي وعمته وأم محمد عبده جابر، من أبناء قرية "الأعروم" في الحادثة، فيما أصيب 4 آخرون ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وفي مديرية الشعر شرق محافظة إب، توفي اثنان وأصيب آخر بحادث مروري مروع في أحد طرق المديرية.



وأفادت مصادر محلية أن حادث مروري مروع وقع في منطقة "الجرافع" طريق "الرضائي" بمديرية الشعر شرق محافظة إب، وأودى بحياة "محمد عبدالإلة اللهبي" والمواطن "معاذ نعمان العميسي" وإصابة نجل ذي يزن الشليلي بجروح بالغة نقلته للعناية المركزة.



وفي الحوادث الجنائية، قتل مواطن يدعى "زايد احمد زايد" وأصيب آخر، برصاص مسلح بمديرية المخادر شمال مدينة إب، فيما قتل مواطن يدعى "أمجد محمد الشوجفي" برصاص مسلح بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب، في ظل فوضى أمنية تشهدها المديرية.



وفي حادثة ثالثة أصيب مواطن يدعى "ناجي صالح العثماني" برصاص مسلح في مديرية السدة شرق محافظة إب.

