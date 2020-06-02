شكرا لمتابعة خبر عن توكل كرمان : تثير جدلا واسعا بعد وصفها الامريكيين المتظاهرين أنتم أحباب الله وطوبى لكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل كرمان، تغريدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي تويتر، أثارت جدلا واسعا بين متابعيها بسبب محتوى الرسالة التي وجهتها فيها للشعب الأمريكي على خلفية التظاهرات والاحتجاجات الكبيرة التي تجتاح الولايات الأمريكية، بعد مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد” على يد شرطي أبيض في مدينة “مينيابوليس”.

وقالت الناشطة اليمنية في تغريدتها التي أثارت حالة من الجدل الكبير، : “إلى الشعب الأمريكي العظيم وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً، أنتم أحباب الله وطوبى لكم”.

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وأثارت تغريدة الناشطة اليمنية ردود أفعال عديدة عبر “تويتر” حيث اعتبر المغردون بأن هناك “مغالاة” في وصفها للشعب الأمريكي وتعاملها مع الموضوع، معتبرين بأنها ذات تجربة غير جيدة في التعامل مع ثورات الشعوب والحديث في مستقبلهم.

فيما اعتبر آخرون وصفها للأمريكيين بـ”أحباب الله وطوبى لهم” بأنه وصف غير موفق ومغلوط، حسب قولهم.

وفي ذلك أيضاً قال أحد المغردين:”بزاف مش شوي، أساسا من يوم قالت صلوا وسلموا عليه تسليما، وكانت تهدر على مرسي، من تم طيشتها في المهملات”.

فيما قال آخر: “لا بارك الله في من لا يفرق بين لأعداء الله ولأحباب الله ! ما هذه الرقة في الدين ؟! قولا على الأقل علما أن الألسن مغاريف القلوب”

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية منذ عدة أيام حالة من الاحتجاجات والتظاهرات الكبيرة التي ضربت معظم الولايات المتحدة، ووصلت لأكثر من 75 مدينة أمريكية عبر الولايات كافة، ووصلت حتى محيط البيت الأبيض ومقر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

ويأتي ذلك على إثر حادثة مقتل المواطن الأمريكي الأسود “جورج فلويد” على يد شرطي أمريكي أبيض البشرة، خنقه دون أن يكترث لاستنجاداته بأنه يختنق ويموت، ومات فعلاَ وأحرق أمريكا خلفه.