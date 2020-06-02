شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يغلقون أربعة مستشفيات بالتزامن مع وفاة أكاديميين في جامعة صنعاء بأعراض فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ذكرت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، اليوم الاثنين، أن جماعة الحوثي أغلقت أربعة مستشفيات خاصة، بحجة رفضها لاستقبال المرضى.

ويأتي إغلاق المستشفيات بالتزامن مع الإعلان عن وفاة اثنان من أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء، بأعراض فيروس كورونا المستجد، الذي تتكتم جماعة الحوثي في إعلان الرقم الحقيقي للاصابات والوفيات الناتجة عن تفشيه؛

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وفقا للمصادر.

وبينت المصادر إن الأكاديميين بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، الدكتور محمد الكوري، والدكتور عبدالله الذبحاني، توفيا بأعراض فيروس كورونا بصنعاء، التي تشهد تفشيا واسعا للفيروس، وسط استمرار جماعة الحوثي في تكتمها على حجم الجائحة.