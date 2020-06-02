عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية بغارات جوية للتحالف في صرواح

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عدن - ياسمين التهامي - سقط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيون، يوم الاثنين، بغارات لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية غربي محافظة مأرب شرقي اليمن. وأفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات لجماعة الحوثي في جبهة صرواح. جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة) شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل ! شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) Advertisements هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور) مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وذكر أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر الحوثيين وتدمير دبابة وعدد من الآليات القتالية. والأحد، استهدفت مقاتلات التحالف بسلسلة غارات تعزيزات عسكرية لجماعة الحوثي شرقي صنعاء، ما أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الحوثي وتدمير 15 طقماً وعربة قتالية.

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