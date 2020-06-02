شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أول ظهور لعيدروس الزبيدي منذ وصوله إلى السعودية (صورو تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي امس الاثنين لأول مرة منذ وصوله إلى السعودية، تلبية لدعوة رسمية من الأمير محمد بن سلمان.

واستقبل الزبيدي، مساء امس الاثنين، في مقر إقامته بالرياض السفير الفرنسي لدى اليمن، كريستيان تيستو.

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ووفق الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي فقد ناقش الزبيدي والسفير الفرنسي إضافة إلى الملف الإنساني والسياسي والأمني، تطورات الجهود التي ترعاها السعودية في اليمن، في إشارة إلى اتفاق الرياض بين المجلس والحكومة اليمنية.

وأكد الزبيدي خلال اللقاء ”أهمية دعم السلام والاستقرار، وتوحيد الجهود ناحية الحد من تفاقم الوضع الإنساني، وفرض الأمن ومكافحة الإرهاب، مشيداً بالجهود الطبية والإنسانية لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مواجهة فيروس كورونا المستجد بالعاصمة عدن والجنوب“، حسب موقع الانتقالي الجنوبي.

وقال الموقع إن السفير الفرنسي ”أكد موقف بلاده بخصوص أهمية اتفاق الرياض وضرورة معالجة الملفات العالقة وتكثيف الجهود نحو حل الملف الإنساني“.

ووصل الزبيدي وقيادات في المجلس الانتقالي إلى الرياض في التاسع عشر من مايو المنصرم، في إطار التباحث مع القيادة السعودية بشأن التطورات السياسية والعسكرية باليمن.