شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تحذر من خطورة غرق خزان النفط العام بعد تسرب مخزون سفينة صافر الى البحر في احد انابيبها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذرت الحكومة اليمنية من خطورة غرق خزان النفط العام في رأس عيسى "صافر" والذي يحوي على مليون و140 الف برميل من النفط الخام، وذلك بعد حدوث ثقب في أحد الأنابيب وتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات، وهو ما قد يعرض السفينة للغرق أو الانفجار.

جاء ذلك في خطاب أرسلته وزير الخارجية محمد الحضرمي، امس الإثنين، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش .

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وأشار الوزير في خطابه الذي حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، إلى أنه مر أكثر من عامين على تحذير الحكومة اليمنية من هذه الكارثة المحتملة ومناشدتها لتدخل الأمم المتحدة، ولا تزال المليشيا الحوثية ترفض السماح لفريق الأمم المتحدة بالوصول إلى الخزان النفطي، على الرغم من موافقة الحكومة على كل المقترحات والمبادرات المطروحة لمعالجة وضع السفينة بما في ذلك المقترح الأخير لمبعوثكم الخاص المقدم في شهر أبريل الماضي ضمن التدابير الإنسانية والاقتصادية .

وأكد الوزير أن وضع السفينة أصبح اليوم في غاية الخطورة أكثر من أي وقت مضى ما قد يؤدي إلى غرق أو تسريب أو انفجار الخزان في أي لحظة.. داعياً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسئوليتهم القانونية والأخلاقية والضغط على الحوثيين للسماح على الفور ودون تأخير أو شروط مسبقة بوصول الفريق الفني من الأمم المتحدة لإجراء عملية التقييم والصيانة اللازمة وتفريغ كميات النفط المخزنة قبل حدوث واحدة من أكبر الكوارث البيئية والاقتصادية في الإقليم والعالم.