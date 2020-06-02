شكرا لمتابعة خبر عن ليلة مأساوية في المهرة أمطار غزيرة وسيول جارفة تجرف المنازل وتغرق عشرات السيارات وظلام دامس في المدينة جراء المنخفض الجوي المداري (صور وتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعيش محافظة المهرة أوضاعاً صعبة جراء الأضرار الكارثية التي خلفتها تأثيرات المنخفض الجوي المداري، الذي دخلته المحافظة، بجميع مديرياتها، منذ الساعات الأولى من فجر ااثنين ، وحتى الان .

وترتب عليه هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالرياح الشديدة، والعواصف الرعدية الصاعقة، وتدفقت السيول وألحقت أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

Advertisements

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأدت الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة، المترتبة عن المنخفض الجوي، إلى عزل مديريات المحافظة عن بعضها، وقطع كثير من الطرقات العامة، وأغرقت عدداً من المنازل والمزارع والسيارات. وتهدمت عدداً غير قليل من منازل المواطنين، ونزحت كثير من الأسر إلى مدارس ومناطق مرتفعة.

وتسببت الرياح الشديدة والأمطار والسيول الكبيرة في خروج منظومة الكهرباء بشكل كامل عن محافظة المهرة، التي لاتزال مدنها، بما في ذلك عاصمتها “الغيضة”، تغرق في الظلام.

وأغرقت الأمطار عشرات السيارات المتوقفة في جمارك ميناء نشطون، دون أن تجرف السيول تلك السيارات.

ونشب حريق في “محطة المستهلك” في مديرية حصوين، “بسبب صاعقة رعدية، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات”.

بدأت الأمطار الغزيرة منذ مساء أمس، واشتدت في الساعات الأولى من فجر اليوم، حيث قامت دوريات الشرطة، في مديرية الغيضة، بتحذير، بمكبرات الصوات، المواطنين القريبين من الأودية”، وطلبت منهم “أن يصعدوا إلى الأماكن المرتفعة”.

وحذرت شرطة السير في محافظة المهرة المواطنين في المديريات المختلفة، من تدفق السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جراء هطول الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض الجوي.

ووجهت السلطة المحلية نداءً إلى كافة المواطنين والساكنين في مناطق وأدوية ورمال وصحارى المديرية سرعة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول ومغادرة الأماكن المنخفضة والتوجه إلى الأماكن الآمنة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.

مساء اليوم، هدأت الأمطار نسبياً، لكن المخاوف مستمرة من عودة الأمطار الغزيرة مجدداً، في وضع صارت فيه محافظة المهرة محافظة منكوبة؛ إذ كانت التأثيرات المباشرة للمنخفض الجوي كارثية في المهرة.