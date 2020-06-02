بينهم والده ووالدته.. مختل عقليًا يرتكب مجزرة بقتله سبعة من أفراد أسرته بـ"تعز"

أقدم مختل عقليًا، الاثنين، على قتل خمسة من أفراد أسرته، بينهم والده ووالدته، فيما لا يزال اثنين من ذات الأسرة في حالة حرجة، في محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية، إن مجزرة بشعة أرتكبها شخص مختل عقليًا، بتصفة أسرته في شرعب السلام بتعز، حيث بدأ بأحد الجيران، ثم بوالده ووالدته، واثنين من اشقائه، فيما آخر إثنين من أسرته في حالة حرجة.

