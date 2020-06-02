أقدم مختل عقليًا، الاثنين، على قتل خمسة من أفراد أسرته، بينهم والده ووالدته، فيما لا يزال اثنين من ذات الأسرة في حالة حرجة، في محافظة تعز.
وقالت مصادر محلية، إن مجزرة بشعة أرتكبها شخص مختل عقليًا، بتصفة أسرته في شرعب السلام بتعز، حيث بدأ بأحد الجيران، ثم بوالده ووالدته، واثنين من اشقائه، فيما آخر إثنين من أسرته في حالة حرجة.
كانت هذه تفاصيل خبر بينهم والده ووالدته.. مختل عقليًا يرتكب مجزرة بقتله سبعة من أفراد أسرته بـ"تعز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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