تأثيرات المنخفض الجوي تصل المهرة وتوقعات بوصولها حضرموت خلال ساعات

قالت غرفة الأرصاد الجوية والانذار المبكر بمحافظة حضرموت، أن التأثير الفعلي للمنخفض المداري بدأ على أجواء محافظة المهرة بتسجيل قيم ضغط سطحي 1000 مليبار.



وأضافت خلال نشرة تحذيرية، أنه ابتداءً من الساعة الثانية من فجر اليوم الاثنين، قد سجلت أعلى هبات رياح نشطة تتراوح بين 20 - 25 عقدة .



وأشارت إلى أنه خلال 24 ساعة القادمة، ستدخل محافظة حضرموت، التأثير للحالة المدارية والذروة الفعلية للتأثير يومي الثلاثاء والأربعاء.



وأهابت بجميع المواطنين إلى اتباع تعليمات السلامة بأخذ الحيطة والحذر.



في ذات السياق وجهت سلطة وادي وصحراء محافظة حضرموت، مدراء عموم المديريات بقطع الإجازات والعودة إلى للإشراف وإدارة الأزمة الصحية والجوية ومتابعة مستوى الخدمات كلاً في مديريته.



وأضاف عصام الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، خلال خطاب موجه لمدراء العموم، بعدم خروجهم خارج مديرياتهم، لمواجهة كل الاحتمالات .



وأرجع الكثيري هذا القرار، نظراً لانتشار وباء فيروس كورونا، وتوقعات خبراء الأرصاد بوصول منخفض جوي، ومن أجل إدارة الأزمتين بصورة جيدة وتحشيد كل الامكانيات البشرية والمادية، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتذليل الصعوبات التي تواجه المكاتب التنفيذية في المديريات.



وقبل يومين أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ، تمديد الاجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك لمدة أسبوعين على أن تنتهي يوم ١١ يونيو، بسبب تداعيات الوضع الصحي الناتج عن انتشار جائحة كورونا.

