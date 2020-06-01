شكرا لبحثكم عن خبر إمرأة في لحج تطلق النار على نفسها بمسدس زوجها - تفاصيل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أقدمت فتاة شابة في عقدها الثاني من العمر على إطلاق النار على نفسها الأمر الذي أسفر عن إصابتها في رأسها بمنطقة رباط لحج.

مصدر عملياتي في أمن محافظة لحج قال بأن امرأة تدعى (ن . ي . ف) في منطقة رباط لحج قامت بإطلاق النار من سلاح شخصي خاص بزوجها نوع (مسدس) على نفسها ما أدى إلى إصابتها إصابة خطيرة في رأسها .

وعن أسباب الحادثة قال المصدر العبث بالسلاح من قبل الزوجة ما أدى إلى خروج طلقة نارية اصابتها بشكل مباشر وخطير في رأسها قبل ان يتم نقلها إلى مستشفى أطباء بلا حدود في العاصمة عدن .

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