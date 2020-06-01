ماذا قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حول مؤتمر المانحين لليمن 2020؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، عن تطلعه بأن يسهم مؤتمر المانحين لليمن 2020، في حشد جهود المانحين الدوليين والوقوف مع اليمن بما يسهم في استعادة أمن واستقرار اليمن، وتوفير الخدمات الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية والصحية والأمنية الجسيمة .



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ورحب الحجرف في تصريح وفقا لوكالة الأنباء السعودية(واس)، بتنظيم المملكة لمؤتمر المانحين افتراضيا، بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

وقال ": إن تنظيم المملكة للمؤتمر يؤكد دورها الريادي لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق وامتدادًا لإسهاماتها السخية في تقديم الدعم الإنساني والتنموي لليمن ، حيث تُعدّ المملكة الدولة المانحة الأولى لليمن تاريخيًا".

وثمن ما يقدمه مجلس التعاون من دعم كبير لليمن وشعبها، حيث شكّلت مساعداتها الإنسانية والتنموية الجزء الأكبر من المساعدات كافة التي تلقاها اليمن خلال العقود الماضية.