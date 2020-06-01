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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يشدد على ضرورة تنفيذ قرارات مواجهة جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020
متابعات_ الخليج 365
شدد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان على ضرورة تنفيذ القرارات الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة للمتساهلين من المؤسسات والأسواق والمحلات المقرر إغلاقها، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأشار في إجتماع موسع عقد اليوم وضم قيادات السلطات القضائية والأمنية والعسكرية، إلى الأوضاع الصحية والصعوبات التي تواجه عمل المستشفيات والمراكز الصحية وحاجتها إلى الكوادر الطبية وما تعانيه المحافظة من إنتشار للحميات والإسهالات المائية وسوء التغذية .. داعياً القطاع الخاص إلى المساهمة في دعم صندوق تعز الذي تم إنشاءه اليوم والمؤسسات الإعلامية والمنظمات المجتمعية إلى التوعية بمخاطر كورونا وكيفية الوقاية منه.
وأقر الإجتماع الذي حضره رئيسا محكمة ونيابة إستئناف تعز، وقائد المحور، اللواء خالد فاضل، تفعيل القرارات المتعلقة بوباء كورونا ومنها حظر التجوال ومنع التجمعات وحشد كل الجهود لدعم الكوادر الصحية .
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