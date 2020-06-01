شكرا لمتابعة خبر عن خبر سار لجميع سكان مدينة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اقر اجتماع لجنة الاشراف على كهرباء عدن عدد من الخطوات الآسعافية لانقاذ السكان من جحيم المشتعل في العاصمة المؤقتة عدن جراء تردي خدمة الكهرباء مع ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأوبئة في اوساط السكان.

وخرج اللقاء في أول إجتماع للجنة الإشراف على كهرباء عدن وكانت نتائجه كالآتي :

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جزيل الشكر والتقدير للرئيس القائد عيدروس الزبيدي ، واللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية ، رئيس الإدارة الذاتية للجنوب .

احمد سعيد كرامة

عضو اللجنة