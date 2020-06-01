شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يشنون هجوم واسع على مناطق متفرقة في الحديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جددت جماعة الحوثي ، اليوم الاثنين، خرقها هدنة أممية في مناطق عدة بمدينة الحديدة، ومديريتي الدريهمي وحيس، جنوب المحافظة الساحلية.

وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في الدريهمي أن جماعة الحوثي ، الموالية لإيران، قصفت مناطق متفرقة في المديرية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120.

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وفي السياق نفسه، فتحت جماعة الحوثي النار من أسلحتها الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 صوب مناطق شرق مدينة الصالح التابعة لمدينة الحديدة، كبرى مدن الساحل الغربي اليمني.

وفي ذات المدينة أطلقت عناصر من جماعة الحوثي نيران أسلحة القناصة والأسلحة المتوسطة عيار 12.7 على مجمع إخوان ثابت الصناعي.

وإلى جنوب محافظة الحديدة أفادت مصادر محلية، أن جماعة الحوثي قصفت بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120، حي ربع الحضرمي السكني شمال مدينة حيس.

وتواصل جماعة الحوثي خرق هدنة تشرف عليها الأمم المتحدة منذ عام ونصف، أبرمتها الحكومة ومليشيا الحوثي في العاصمة السويدية ستوكهولم.