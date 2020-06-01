شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشرت الفنانة المغربية المقيمة في الإمارات والمثيرة للجدل مريم حسين ، مقطعا مصورا علقت فيه على برنامج “رامز مجنون رسمي” ووجهت فيه انتقادات حادة لعدد من الممثلات اللائي ظهرن معه ووصفتهم بـ “المذلولات”.

مريم قالت في المقطع الذي صورته ونشرته على حساباتها بمواقع التواصل، إن “البصق” في وجه الفنان المصري رامز جلال ، أهون عليها من إذلال نفسها ومدحه بكلمات يختارها، كما يفعل مع ضيوف برنامجه.

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