طبيب يمني يخترع علاجاً لكورونا وشفاء 40 مصاب بعد يومين من استخدامه

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يزيد بن سلمان - شبوة - تمكن طبيب يمني من التوصل لعقار لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) وفقاً لمصادر طبية في العاصمة صنعاء.

ونقلت البوابة الإخبارية اليمنية عن تلك المصادر قولها إنه تم تجريب عقار جديد اخترعه طبيب يمني من محافظة تعز على مصابين بالفيروس وأظهر نتائج مذهلة

وأوضحت أنه تم إعطاء العقار لأربعين مصاب بالفيروس مشيرة إلى شفائهم تماماً خلال فترة تفاوتت بين يومين وثلاثة أيام.

وأشارت إلى أنه يجري حالياً تقييم التجربة العلاجية ومراقبة الحالات التي شفيت من الفيروس من قبل وزارة الصحة في حكومة الحوثيين قبل أن يتم الإعلان عنه بشكل رسمي.

وكان وزير الصحة في حكومة الحوثيين طه المتوكل، قد كشف في لقاء موسع عقده السبت، مع الكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة عن الاقتراب من اكتشاف علاج لفيروس كورونا.

وقال المتوكل إن "هناك أبحاث ودراسات مستفيضة وكبيرة وواعدة واعدة بكل ما تعني كلمة واعدة سيصبح العلاج من اليمن".

واعترفت صحة الحوثيين، رسمياً، الجمعة، بتفشي فيروس كورونا في العاصمة صنعاء وعدة محافظات أخرى تقع تحت سيطرتها دون أن تفصح عن أعداد الإصابات.

وكان تقرير حديث صادر عن مركز العاصمة الإعلامي كشف عن تفشٍ واسع النطاق لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في صنعاء مشيراً إلى إصابة 2600 مواطن بالفيروس ووفاة 320 آخرين.

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