شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. ماذا قال سائق السيارة التي سقطت من على منحدر جبلي في ريمة وانتشر فيديو السقوط المرعب على نطاق واسع (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاهد ..ماذا قال سائق السيارة التي سقطت من على منحدر جبلي في ريمة وانتشر فيديو السقوط المرعب على نطاق واسع(فيديو) تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لسائق السيارة التي سقطت من على منحدر شاهق في طريقة العوالة بمنطقة سامد بمحافظة ريمة. Advertisements

وظهر السائق في مقطع فيديو رصده موقع بوابتي وهو يتحدث ويؤكد انه بخير وسلامه مبدياً شكره لكل من دعا له وتعاطف معه. وكان ناشطون نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مروع لحادث سقوط سيارة من على منحدر جبلي شاهق فيما نجا السائق بأعجوبة.



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