شكرا لبحثكم عن خبر ما حقيقة اصابة وزير دفاع الحوثيين بغارة جوية لطيران التحالف العربي والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أفادت مصادر إعلامية بإصابة وزير الدفاع في حكومة الحوثيين غير المعترف بهاد دوليا محمد ناصر العاطفي خلال قصف جوي لطيران التحالف العربي الأحد.

وبحسب المصادر فإن طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استهدف موكب وزير الدفاع الحوثي ما أدى إلى إصابته.

وأكدت المصادر بأن إصابة العاطفي خطيرة جدا. ويعد العاطفي واحد من أهم المطلوبين للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وقد ظهر العاطفي أكثر من مرة وهو يقود المعارك ضد السعودية في الحدود وفي مناطق أخرى.

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