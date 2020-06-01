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شكرا لبحثكم عن خبر شاهد أول جنازة تدخل مقبرة خزيمة قبل 70 عاماً .. وسبب إغلاق المقبرة (صور) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تداول ناشطون ورواد محليون، بمواقع التواصل الاجتماعي ، صورة يقال بأنها لأول جنازة دخلت أشهر مقابر العاصمة صنعاء قبل حوالي 70 عام .
وحصل "نافذة اليمن"، على الصورة التي أنتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إغلاق المقبرة أمس السبت بعد أن أمتلات بجثث مصابي فيروس كورونا الذي تتكتم عليه مليشيا الحوثي منذ أكثر من شهرين.
وقالت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، أن الجهة القائمة على مقبرة خزيمة رفضت استقبال الجثث أمس السبت بعد أن أمتلات كليا، في ظل فشل ذريع لمواجهة كورونا في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي الانقلابية.
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