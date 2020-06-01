شكرا لبحثكم عن خبر كورونا في السعودية.. قفزة قياسية في الوفيات وارتفاع في الإصابات اليومية لأول مرة منذ 8 أيام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت السلطات الصحية السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد وارتفاعا لأول مرة منذ ثمانية أيام في حصيلة الإصابات الجديدة.

وأكدت وزارة الصحة اليوم السبت، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، وفاة 22 شخصا جراء إصابتهم بكورونا خلال آخر 24 ساعة (مقابل 17 وفاة في اليوم السابق)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 480 حالة وفاة.

وأعلنت الوزارة عن تسجيل 1618 إصابة جديدة بكورونا خلال اليوم الماضي، مقارنة مع 1581 إصابة أمس الأول، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في البلاد 83384.

ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى الرياض (679) وجدة (247) ومكة المكرمة (105) والهفوف (101).

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وتماثل 1870 شخصا للشفاء من كورونا في السعودية خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 58883 شخصا.

و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية

✔@SaudiMOH





#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1618) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (22) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1870) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (58,883) حالة ولله الحمد.

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٣:٣٠ م - ٣٠ مايو ٢٠٢٠

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