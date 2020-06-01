شكرا لبحثكم عن خبر اكبر مقبرة بصنعاء تغلق ابوابها امام الموتى بعد ارتفاع اعداد وفيات كورونا.. صورة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي السبت صورة تفيد بامتلاء أحد مقابر العاصمة صنعاء وعدم توفر أي مساحة لدفن الموتى الجدد فيها.

وبحسب الصورة فإن مكتب الأوقاف بأمانة العاصمة الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية أعلن إغلاق مقبرة خزيمة في العاصمة صنعاء نظرا لامتلاءها بالأموات وعدم توفر أي مساحات لدفن الموتى الجددد فيها.

وأفاد المكتب في الصورة بوجود مقابربديلة لدفن الموتى في مناطق مختلفة في العاصمة صنعاء.

ويأتي هذا عقب انتشار فيروس كورونا في صنعاء وبقية المحافظات الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي.

وتواصل ميليشيا الحوثي تكتمتها على معلومات فيروس كورونا في مناطق سيطرتها رغم تأكيد وسائل إعلام دولية عن تفشي الوباء بشكل كبير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اكبر مقبرة بصنعاء تغلق ابوابها امام الموتى بعد ارتفاع اعداد وفيات كورونا.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.