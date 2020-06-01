أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020 وهي كالتالي :

البحسني يصدر قراراً جديداً "النص" https://www.elyamnelaraby.com/483383/ فيروس كورونا يفتك بالأطباء في العاصمة صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/483385/ وكيل وزارة الخارجية يبحث مع السفير الروسي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية https://www.elyamnelaraby.com/483404/ فتح يثمن تنظيم السعودية لمؤتمر الاستجابة الانسانية لليمن 2020 https://www.elyamnelaraby.com/483405/ مناقشة الإجراءات الإستباقية لمواجهة المنخفض الجوي بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/483411/ Advertisements هاني بن بريك يرد على توكل كرمان : بث الرعب ليس من النضال ضد العنصرية https://www.elyamnelaraby.com/483429/ منظمة بلجيكية تتسلم إدارة مركز العزل الصحي بمستشفى الجمهورية بعدن https://www.elyamnelaraby.com/483431/ أمن عدن يعلن عن ضبط خلية إرهابية متخصصة بعمليات الإغتيال.. صور https://www.elyamnelaraby.com/483436/ ثقب في أحد أنابيب خزان صافر العائم يهدد البيئة البحرية https://www.elyamnelaraby.com/483457/ تسجيل 31 إصابة بكورونا في المناطق المحررة بينها 4 حالات وفيات https://www.elyamnelaraby.com/483458/ أطباء بلا حدود تعلن نفاذ السعة السريرية لعلاج مصابي كورونا بعدن https://www.elyamnelaraby.com/483459/

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