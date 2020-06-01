شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل 31 إصابة بكورونا في المناطق المحررة بينها 4 حالات وفيات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

عدن - الخليج 365

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا مستجدات فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19 خلال الساعات الأخيرة .



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وقالت اللجنة في تغريدة لها بتويتر، "تسجيل (31) حالة جديدة بينها (4) وفيات منها (14) في تعز منها حالتا وفاة، و(8) حالات في حضرموت، و(4) في الضالع منها حالة وفاة" .

كما جرى تسجيل (3) حالات إصابة في عدن وحالتين في لحج، منها حالة وفاة .

وبذلك يرتفع الإجمالي إلى (354) حالة بينها (84) وفاة و(14) تعافي