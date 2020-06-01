على محسن يُثني على دور الأشقاء في المملكة في دعوة وتنظيم مؤتمر المانحين 2020

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 1 يونيو 2020

متابعات_ الخليج 365

قال نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح: "إن دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة ورعايتها وتنظيمها، بالشراكة مع الأمم المتحدة، لمؤتمر المانحين لليمن 2020 والذي ينعقد افتراضياً غداً الثلاثاء، بمثابة لفتة إنسانية كبيرة تعتبر امتداداً لمواقف الأشقاء في المملكة تجاه اليمن الذي يعيش أسوأ أزمة إنسانية على الإطلاق نجمت عن انقلاب ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران".



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وأضاف نائب الرئيس في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ ) نعبر عن شكرنا وخالص تقديرنا لجهود المملكة في تنظيم هذا المؤتمر، وكان الأشقاء في السعودية دوماً السباقين لنجدة اليمن والوقوف بجانب أبنائه، كما أن المملكة من أكبر الداعمين والممولين لخطط الاستجابة الإنسانية في بلادنا ومؤخراً دعمهم لمواجهة تبعات انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)".

ونوه نائب الرئيس إلى الدور الإغاثي والتنموي والإنساني الكبير الذي يتولاه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

كما جدد نائب الرئيس، في تصريحه، الدعوة للمجتمع الدولي والمانحين ومختلف المنظمات والهيئات إلى المبادرة بشكل فاعل في دعم وتمويل برامج الاستجابة في اليمن والإسهام في تغطية سقف الاحتياجات الحكومية بما يعزز من أدائها ويحقق القدرة على الحد من الأزمة الإنسانية التي قد تتعدى مخاطرها بلادنا، في حال تجاوزت وضعها الحالي، لتشمل بلدان مختلفة.