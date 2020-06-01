شكرا لقرائتكم خبر عن فرار رجل اعمال من الإمارات بعد تنفيذه لأكبر عملية احتيال .. تعرف على جنسيته و تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فوجئ عشرات من رجال الأعمال في الإمارات، بوقوعهم ضحية احتيال نفذه رجل أعمال هندي، تمكن من خداعهم قبل أن يغلق شركته ويفر من البلاد على متن رحلة عودة إلى الهند، بعد سرقة سلع تبلغ قيمتها حوالي ستة ملايين درهم (1.6 مليون دولار).

وكشفت عن ذلك صحيفة جولف نيوز الإماراتية، التي قالت إن رجل الأعمال المحتال يدعى يوغيش أشوك ياريافا (36 عاما)، صاحب شركة رويال لاك لتجارة المواد الغذائية، تمكن من مغادرة أبوظبي إلى مدينة حيدر آباد الهندية، في 11 مايو، على متن رحلة لإجلاء الهنود العالقين في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وبعد وصوله إلى الهند، أكمل يوغيش مدة الحجر الصحي (أسبوعين)، بينما بدأ ضحاياه معركتهم القضائية لملاحقته قانونيا.

وتمثلت طريقة يوغيش الاحتيالية في استخدام اسم شركته لإبرام صفقات لشراء بضائع مقابل شيكات مؤجلة، فوجئ الضحايا لاحقا بأنها مرتجعة وبلا قيمة.

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وقال أحد الضحايا: ”المكالمات التي تم إجراؤها مع مديري المشتريات الذين زارونا قبل أيام وهم يحملون بطاقات عمل فاخرة، ظلت دون إجابة“.

وقال صاحب عمل آخر: ”أخبرنا حارس الأمن في المبنى بأن موظفيهم شوهدوا آخر مرة في 17 مايو“.

ويعتقد الضحايا أنه تم بيع البضائع إلى أطراف ثالثة بأسعار زهيدة.