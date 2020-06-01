شكرا لمتابعة خبر عن صحفي يمني بارز : يسخر من إدعائات الحوثيين باكتشاف علاج فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي اليمني سام الغباري، عن قيام الحوثيين باجراء تجارب فاشلة على مرضى كورونا في مناطق سيطرهم مما ادى الى وفاة آلاف المرضى بسبب أعطاهم حقن قاتلة "إلى الرحمة"

وقال الغباري في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" رصده محرر أبابيل نت : قال فيه، ‏لم يكذب ‎طه المتوكل الغاصب لمنصب وزير الصحة في ‎صنعاء عن إجراء تجارب لمواجهة فيروس ‎كورونا، أدت هذه النتائج إلى مصرع 10648 يمنيًا، ووراء هذا الرقم تختبئ آلاف أخرى تخفيها جماعة الحوثي الموت العنصري، يستغل الهاشميون أرواح اليمنيين المقدسة كفئران تجارب، إنهم القتلة المتسلسلون عبر التاريخ.

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وكان وزير صحة جماعة الحوثي قد أعلن اول امس، عن اجراء تجارب لإيجاد علاج لفيروس كوفيد_19 المستجد، متوعدا بأن يكون العلاج من اليمن.

الجدير بالذكر أن عدد من اهالي المصابين بفيروس كورونا، قد اكدوا ان مصابيهم تعرضوا لحقنة طبية أدت إلى وفاتهم على الفور، وشكى الكثير من شهود العيان عن ذلك، حيث انهم يسعفوا المريض إلى مستشفيات خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وخلال ساعات فقط يعلن عن موته، فيما تقارير سابقة تحدثت عن تنفيذ جماعة الحوثي عملية (الموت الرحيم)، تجاه المصابين بالفيروس التاجي باليمن.