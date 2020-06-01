شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي .. يرد على توكل كرمان حول مظاهرات أميركا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رد نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، على توكل كرمان بخصوص تغريدة سابقة لها عن مظاهرات واحتجاجات الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال هاني بن بريك في رده على كرمان” ‏النهب والتدمير وإقلاق السكينة وبث الرعب في الشارع ليس من النضال ضد التمييز العنصري في بلد ضربت أروع مثال للتحرر من العنصرية بوصول أفريقي للرئاسة لفترتين”.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأضاف بن بريك قائلا”بخطأ فردي سيحاسب عليه فاعله لا يمثل مؤسسات الدولة يستغل الإخونج الحدث ضد أمريكا ..لن يكون ماتريدون فأمريكا دولة قانون ومؤسسات”

وكانت الناشطة اليمنية “توكل كرمان” قد قالت في تغريدتها ” ‏إلى الشعب الأمريكي العظيم وهو يكافح ويؤكد نضاله التاريخي الممتد ضد التمييز ويجعل العالم أكثر حرية وأماناً .. أنتم أحباب الله وطوبى لكم”