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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: انقلاب سعودي على الرئيس هادي..والشيخ سلطان البركاني ينقل صلاحيات رئيس الجمهورية لهذه الشخصية التوافقية..لن تصدق من هو رئيس الجهورية الجديد

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