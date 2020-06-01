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يزيد بن سلمان - شبوة - اليمنيون ثاني أذكى الشعوب العربية حل اليمنيون في المرتبة الثانية لقائمة أذكى الشعوب العربية وفقاً لنتيجة متوسط مستوى الذكاء IQ على موقع Brainstats. Advertisements وجاء العراقيون والكويتيون في المرتبة الأولى ، فيما حل اليمنيون ثانياً .

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