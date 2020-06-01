شكرا لبحثكم عن خبر ما هو الدواء الذي بشر فيه وزير صحة الحوثيين لعلاج كورونا في اليمن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - زعم وزير الصحة العامة والسكان بحكومة مليشيا الحوثي غير المعترف بها، طه المتوكل، اليوم السبت، بوجود ابحاث لايجاد دواء يمني جديد لـ"كورونا".

وفي وقت سابق أورد الصحفي اليمني محمد عايش، في مقالا مطولا نشره على حسابه بموقع “فيسبوك”، نقاشاً دار بينه وبين أحد قيادات مليشيا الحوثي، والذي قال إنه كان مصراً على أن كورونا مؤامرة أمريكية وانهم يستخدمون لمقاتليهم ما يقيهم من كورونا.

وقال “عايش”: “خاطبته مراعياً لإمكاناته العقلية والثقافية بقولي: صحيح أمريكا هي وراء الوباء، وهذا أدعى أن تتحركوا وتحاصروه وتعلنوا حجم ضحاياه كي يحذر الناس، أليس هكذا تتم مواجهة المؤامرات الأمريكية؟!”.

وأضاف: عايش“رد علي بثقة كبيرة بقوله: ليس لدينا مقاتل ولا مواطن إلا ولديه الصحيفة السجادية!! (يقصد صحيفة الأدعية والمأثورات المنسوبة إلى الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين)”، ساخراً منه بالقول: “بارك الله فيكم ما قصرتم. والقطران فين؟”، في إشارة إلى حكاية القطران الشهيرة خلال زمن حكم الإمامة في اليمن.

الى ذلك يأتي زعم المتوكل، بعد مزاعم سابقة للدكتور محمد الزنداني، و محمد الظمين، بشأن اكتشافهم علاج للفيروس الذي يحصد أرواح عشرات اليمنيين، فيما ادويتهم لما تنقذ أقرب الناس إليهم.

وأدعى المتوكل، خلال لقاء عام للكوادر الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة بأمانة العاصمة صنعاء، أن "زملائه الأطباء، والصيادلة والمختبريين اليمنيين يجرون الآن أبحاث طويلة مستفيضة وسيكون دواء كورونا بإذن الله من اليمن؛ حد زعمه.

ولفت المتوكل إلى أن معدلات حالات الشفاء عالية جدا في اليمن.

وذكر بان المواطنين في عدن لجأوا الى مستشفيات صنعاء بقصد العلاج ويجري متابعة علاج كل اليمنيين بجهود ذاتية وسط تخاذل أممي ودولي، حسب تعبيره.

وجدد اتهامه لمنظمة الصحة العالمية بعدم كفاءة الفحوصات المقدمة منها؛ اذ ان الخلط بين كورونا والانفلونزا الموسمية يمنعانه من إعطاء رقم دقيق للإصابات.

وكان المتوكل دعا الكادر الطبي لأخذ أعلى الاحتياطات الوقائية خلال الثلاثة الأشهر المقبلة، في ظل تعتيم شامل عن الاعداد الحقيقية المصابة بالفيروس بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ما هو الدواء الذي بشر فيه وزير صحة الحوثيين لعلاج كورونا في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.