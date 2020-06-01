شكرا لبحثكم عن خبر نهب وتخريب المتاجر اليمنية في أمريكا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال شهود عيان من المغتربين اليمنيين بالولايات المتحدة الامريكية ان عدد من المحلات التجارية اليمنية تعرضت للنهب والتخريب ضمن الاحتجاجات التي اندلعت منذ ايام في المدن الامريكية .

وسادت حالة النهب وسط الاحتجاجات التى اندلعت شرارتها من مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا، على خلفية موت شخص أربعينى أفريقي من أصل أمريكى قضى اختناقًا في المستشفى بعد أن ظهر شرطى أبيض يضغط بركبته على رقبته وهو يستغيث بعبارة "لا أستطيع التنفس".

واستغل مخربون حالة الاحتجاجات العارمة ضد مقتل فلويد، أثناء اعتقاله من الشرطة، وقاموا بنهب عدد من المتاجر في المدن الامريكية منها متاجر تابعة لشركة آبل في مدن مينيابوليس وبورتلاند، وأيضًا في العاصمة واشنطن كان النهب الأكبر للمتجر الشهير، كما امتدت عمليات سرقة البضائع والنهب إلى المتاجر الفاخرة ومن بينها علامة "جوتشى".

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وأثار مقتل المواطن الأمريكي من الأصول الأفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة الأمريكية، الغضب والاستياء في الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها، بمختلف الطبقات والفئات المجتمعية، مما دفعهم إلى التظاهر واندلاع موجة واسعة من العنف بين الشرطة والمتظاهرين الغاضبين.

وانتشر على نطاق واسع مقطع فيديو يظهر شرطيا، راكعًا فوق رقبة فلويد 46 عامًا، محاولًا تثبيته، فيما كان الرجل يردّد "لا أستطيع أن أتنفس، أرجوك لا تقتلني".