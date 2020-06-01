شكرا لبحثكم عن خبر تكريم خياط ”يمني” واخر هندي لقيامهما بهذا الامر في السعودية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كرّمت لجنة تنمية الأفلاج السعودية ، مساء امس الأحد، مقيمين يمني وهندي يعملان في محال الخياطة الرجالية، قدما اليوم 2800 كمامة قماشية هدية للأهالي.

حيث قدّم رئيس لجنة الأفلاج مرضي الحبشان ومنسوبو اللجنة هدايا للمقيم اليمني وزميله الهندي نظير مبادرتهما الاجتماعية بتقديم الكمامات للأهالي من دون مقابل، مشيدين بتلك المبادرة التي تنم عن تكاتف المجتمع بالمحافظة.

وأعرب المقيمان عن شكرهما للجنة الأفلاج على تكريمها لهما، مشيرين إلى أن تلك المبادرة هي أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها .

وكان المقيم اليمني وائل صادق الذي يعمل بأحد محال خياطة الملابس الرجالية بمحافظة الأفلاج، قدم 1000 كمامة قماشية مجانًا لأهالي المحافظة، مؤكدًا أن ذلك أقل واجب يمكن تقديمه للمملكة وشعبها ليتفاعل بعد ذلك جاره الخياط الهندي ويشاركه المهمة لتقديم المزيد من الكمامات ورفع العدد إلى 2800 حتى نهاية اليوم على أن يستكملا العمل في تقديم الكمامات ليوم غدٍ.