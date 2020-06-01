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وفاة مغترب يمني بالرياض بعد اصابته بفيروس كورونا

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يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر خاص بوفاة مغترب يمني يوم الاحد في احد مستشفيات العاصمة الرياض بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ"المشهد اليمني" ان حمود احمد عبدالحميد الحذيفي من ابناء مديرية العدين محافظة إب توفي في مستشفى فيصل بالرياض بعد اكثر من اسبوعين في العناية المركزة بسبب اصابته بفيروس كورونا .

هذا ومازال فيروس كورونا يحصد ارواح عدد من المغتربين اليمنيين بالمملكة من مختلف الاعمار , ندعوا لهم بالرحمة والمغفرة .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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