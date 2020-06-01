شكرا لبحثكم عن خبر وفاة مغترب يمني بالرياض بعد اصابته بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - افاد مصدر خاص بوفاة مغترب يمني يوم الاحد في احد مستشفيات العاصمة السعودية الرياض بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال المصدر لـ"المشهد اليمني" ان حمود احمد عبدالحميد الحذيفي من ابناء مديرية العدين محافظة إب توفي في مستشفى فيصل بالرياض بعد اكثر من اسبوعين في العناية المركزة بسبب اصابته بفيروس كورونا .

هذا ومازال فيروس كورونا يحصد ارواح عدد من المغتربين اليمنيين بالمملكة من مختلف الاعمار , ندعوا لهم بالرحمة والمغفرة .