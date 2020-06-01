شكرا لبحثكم عن خبر نصيحة مواطن في عدن: «6» خطوات تضمن شفاءك من «كورونا» في المنزل والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - بداية أود التوضيح بأن ما دفعني لكتابة هذا المنشور هو التفاعل وردود الأفعال الكبيرة التي قوبل بها منشوري السابق المعنون بـ«كورونا غادر منزلنا»، والذي كنت تحدثت فيه بإيجاز عن تجربتي أنا وأولادي مع الإصابة بفيروس «كورونا» وكيف تمكنا من مقاومته والتغلب عليه والشفاء منه .. إذ أنني ومنذ نشرته تلقيت ولازلت اتلقى يومياً إتصالات ورسائل كثيرة من أصدقاء وأشخاص لا أعرفهم بينهم مصابين بالوباء وآخرين أصحاء - جميعهم يطلبون المساعدة والنصح .. وبناء على ذلك إرتايت أو أوجز والخص لكم أهم وأبرز خطوات العلاج المنزلي كاملة في هذا المنشور وبشكل مبسط وعلى الطريقة اليمنية .. وذلك على النحو الآتي:



قبل كل شيء أود أطمئن الجميع أن الإصابة بفيروس «كورونا» لا تعني الموت، وأن الأمر ليس مخيف ولا مرعب بالصورة التي تتخيلونها، والتي إرتسمت في مخيلات الكثيرين منكم .. وأن «كورونا» ليس وحشاً ولا طاهوشاً يفتك بجميع الناس .. إنما هو عبارة عن فيروس ضعيف يسبب وعكة صحية بسيطة مثله مثل الزكام، وبإمكانكم هزيمته والتغلب عليه بكل سهولة .. وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

أولاً: الحجر الصحي والنظافة والتعقيم:

1- لا داعي للذهاب الى المستشفى .. فقط أحجر نفسك في بيتك وتحديداً في إحدى الغرف التي توجد فيها تهوية جيدة .. وإعزل نفسك عن بقية أفراد الأسرة .. وتجنب الخروج بشكل تام.

2- أطلب من أسرتك القيام بعملية تنظيف وتعقيم للبيت كاملاً بإستخدام مواد: «الفلاش - الكلور - الديتول» وغيرها من المنظفات والمطهرات الأخرى .. مع مراعاة أن تشمل عملية التنظيف والتعقيم الأرضيات والجدران والأبواب والنوافذ وكل شيء في البيت.

3- إحرص على تعريض ملابسك الى جانب الفرش «البطانيات - الملايات - المخدات - المناشف» للشمس بشكل يومي بحيث تتخلص من الفيروسات وأية بكتيريا أخرى.

4- إحرص على الجلوس تحت أشعة الشمس يومياً لمدة «15 الى 20» دقيقة وتحديداً بين الساعة «10 الى 11» صباحاً.

5- إحرص على أن تنال قسطاً كافياً من الراحة «النوم» يومياً ولفترة لا تقل عن «7-8» ساعات كحد أدنى.

6- مارس التمارين الرياضية ولا تبقي نفسك طريح الفراش طوال فترة بقاءك داخل المنزل. 8- تناول جميع أدويتك المعتادة في موعدها، إن كانت لديك أمراض مزمنة.

ثانيـاً: التغذية المطلوبة:

أ- الأطعمة المطلوب تناولها:

1- إحرص على أن تناول وجبات طعامك بشكل يومي منتظم، حتى وإن فقدت الشهية مع مراعاة أن تكون الوجبات ساخنة معدة منزلياً، ولا يهم نوعها المهم ان تكون من الوجبات الغنية بالغداء.

2- إحرص تناول وجبة من البيض بشكل يومي.

3- ركز على تناول الخضروات، والسلطات .. واهمها: «البيبار - البسباس الاخضر - الثوم الاخضر - والثوم الذكر - الجرجير - الصعتر - الخيار - الطماطم - البقدونس - النعناع» وغير ذلك من الخضروات الغنية بـ«فيتامين E - C» وغيرها من الفيتامينات بشكل عام.

4- إحرص على الإكتثار من تناول الفواكة وتحديداً الحمضيات منها .. وأهمها: «البرتقال - الليمون - الكيوي - الفراولة - الموز - العنب - الفرسك - التفاح -المانجو - الاناناس - الافكادو» وغيرها من الفواكة المتوفرة بشكل عام.

ب- السوائل المطلوب تناولها:

1- عليك ان تدرك ان السوائل عامة من اهم المتطلبات اللازمة لمكافحة هذا المرض لذلك إحرص على الإكثار من تناولها على الدوام .. مع مرعاة أن تكون جميعها ساخنة أو دافئة.

2- من أهم السوائل المطلوب تناولها:

- «تناول «1,5 الى 2» لتر من الماء يوميا على الاقل.

- أخلط كوب من الماء الساخن أو كوب حليب ساخن مع ملعقة كركم «هرد ذكر» ونصف نعلقة فلفل اسود واشربه ساخنا .. «يوصي بها الكثير من الاطباء».

- أخلط كوب ماء ساخن مع ملعقة زنجبيل وقليل من وزيت الحبه السوداء، وملعقة عسل اصلي، وتناوله ساخنا .. «يوصي بها الكثير من الاطباء».

- اخلط كوب ماء الساخن مع ملعقة عسل بلدي اصلي مع حبة سوداء وتناوله ساخنا كل صباح.

- تناول القهوة أو الشاي مع الليمون - والمرق مع الفلفل الاسود والليمون.

- تناول العصيرات الطازجة: «عصير الفواكة الطازجة - عصير الليمون - عصير الزنحبيل - عصير الحُمر» وغيرها.

ج- الأطعمة والسوائل والعادات المطلوب تجنبها:

1- تجنب تناول الحلويات وأية أطعمة أو وجبات تحتوي سكريات زائدة بشكل عام.

2- تجنب تناول السوائل الباردة بشكل عام.

3- اي أطعمة او أكلات فيها دهون زائدة.

4- توقف تمامًا عن التدخين إن كنت مدخناً.

ثالثاً: عند شعورك بإلتهاب أو جفاف أو ألم بالحلق:

1- إحرص على عمل ماء مغلي مع ملح وقوم بالغرغرة لأكثر من مرة .. وأيضا عمل فاء مغلي مع خل والغرغرة لأكثر من مرة في اليوم.

2- تناول أكبر كم من السوائل والأطعمة الساخنة قدر الإمكان.

رابعاً: عند شعورك بوجود سعال والتهاب أو ضيق في التنفس:

1- قم بعمل كمية من الماء مع قليل من الحبة السوداء وإغليها على النار، ثم قم بإستنشق البخار الصادر منه لمدة لا تقل عن خمس دقائق .. وكرر العملية ثلاث مرات باليوم على الأقل.

2- قم بعمل كمية من الماء مع قليل من القرنفل «الرز» واغليه على النار، وإستنشق البخار الصادر منه لمدة لا تقل عن خمس دقائق .. وكرر العملية ثلاث مرات باليوم على الاقل.

3- قم بعمل كمية من الماء العادي واغليها على النار، وإستنشق البخار الصادر منها لمدة لا تقل عن خمس دقائق .. وكرر العملية ثلاث مرات باليوم على الاقل.

خامساً: الأدوية التي يمكن الإستعانة بها .. والمسموح بتناولها:

1- فيتامين سي .. «vitamin - c».

2- فيتامين إي .. «vitamin - e».

3- سولبادين فوار «solpadeine» عند شعورك بالصداع او الحمّى.

4- باراسيتامول «paracetamol» - مخفض للحمى .. ويستحسن استخدام الكمادات.

5- إسبرين «aspirin - 100mg» .. تناول حبة في اليوم في اليوم في حال حصلت لك مضاعفات وحمّى وصداع سعلة وألآم في الصدر «الرئتين».

7- أي ادوية أخرى أو مضادات يجب عليك إستشارة طبيب مختص.

سادساً: الحفاظ على الإستقرار النفسي:

عليك أن تعلم أن حفاظك على هدوءك واستقرارك النفسي وتجنبك للخوف والقلق والوسواس يعد أهم وأبرز العوامل التي من شأنها أن تساعدك على التغلب على المرض .. لذلك إحرص على التقيد بالآتي:

1- كن متفائل دائماً وتجنب القلق الزائد والخوف وتذكر الموت وعيش حياتك بشكل طبيعي.

2- إحرص على أن تبقى هادئ نفسياً .. وإشغل نفسك أثناء بقاءك في المنزل بالقراءة أو سماع الموسيقى، أو حتى اللعب .. وخلي أملك وثقتك بالله وبنفسك وذاتك كبيرة وأنك قادر على التغلب على المرض وهزيمته بكل عزيمة وارادة وتحدي.

3- شاهد التلفزيون «أفلام - برامج مسلية» وتجنب متابعة الأخبار والبرامج التي تهول وتبالغ في حديثها عن وباء «كورونا» كون ذلك سيؤثر عليك نفسياً ويضاعف مخاوفك.

4- تجنب مراسلات الواتساب والتواصل الإجتماعي والاتصالات وتحديداً مع أولئك الأشخاص الذين قد يبثوا الرعب في نفسك، ويحطموا معنوياتك .. وكل الرسائل التي تضاعف المخاوف وترفع مستوى القلق.

5- أن كان المريض أحد اقاربك إحرص على تشجيعه ورفع معوياته بشكل مستمر، واكد له ان حالته تتحسن من ساعة الى أخرى ومن يوم الى آخر .. وكذلك إحرص على أن لا يسمع أي كلام مخيف ومحطم للمعنويات من اي شخص.

6- لا تستسلم للمرض ولا تنهار، وتقول انك مش قادر تقوم وتتحرك لان ذلك يمثل رسائل سلبية الى عقلك الباطن، الذي بدره يستجيب لها ويضاعف تعبك .. لذلك قاوم وكن على ثقة بأنك أقوى من هذا الفيروس الحقير وأنك حتما ستنجو، وانه لا يزال أمامك مشوار طويل في الحياة، وأن أهلك واطفالك واسرتك والوطن عامة لايزالون بحاجة اليك.

ملاحظـــات هامـة:

1- إذا كان المصاب بالفايروس من كبار السن أو ممن يعانون من امراض مزمنة .. وحصلت له مضاعفات كبيرة كـ«الاختناق - الاسهال - الطفح الجلدي - ألم أو ضغط في الصدر - فقدان القدرة على الكلام أو الحركة» .. عليك نقله فورا الى أقرب مستسفى خاص بعلاج حالات «كورونا».

2- لمن لم يصابون بالمرض حتى الآن احرصوا على تقوية مناعتكم من الآن بتناول الخضروات والفواكة المذكورة اعلاه واتباع كافة الارشادات الصحية.

3- للعلم ان جميع الخطوات المذكورة في هذا المنشور ليست مستقاه من دراسات او ابحاث علمية، ولكنها عبارة عن ملخص لتجربتي الخاصة انا وأولادي مع هذا الوباء التي استمر صراعنا معه قرابة اسبوعين، الى جانب ما قرأته وسمعته وفهمته واستخلصته من تجارب الآخرين ممن سبق لهم واصيبوا بالوباء وتعافوا منه .. وطبعاً جميعها آمنة ويوصي بها الكثير من الأطباء والمتخصصين .. كما أنها تتوافق مع أغلب توصيات الدراسات العربية والأجنبية ذات الصلة بهذا الجانب.

4- تقيد بأهم الإرشادات والتعليمات الصحية الخاصة بمواجهة الوباء .. وتحديداً تلك الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والجهات الرسمية الحكومية فقط.

5- أعتذر سلفا عن أي خطأ تضمنه المنشور كوني لست طبيبا ولا متخصصا ولكني صحفيا، وقد دونت ذلك كله بهدف اعانة وتنوير الناس البسطاء لا أكثر.

هذا ما رأيته .. تمنياتي للجميع بالشفاء والسلامة والعافية. #منصور_الصمدي #اليمن_عدن