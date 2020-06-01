شكرا لبحثكم عن خبر مصحوبة بالأمطار الغزيرة الرعدية.. منخفض جوي يضرب محافظة المهرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دخلت محافظة المهرة، شرق اليمن، في الساعات الأولى من فجر الاثنين، في تأثيرات منخفض جوي والرياح العاصفة المصحوبة بالأمطار الغزيرة الرعدية.

وضربت رياح عاصفة مصحوبة بأمطار رعدية عدداً من مديريات المحافظة، تزامناً من دخول المنخفض الجوي القادم من بحر العرب.

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في سلطنة عُمان، أن آخر الصور الجوية وخرائط الطقس تظهر تمركز المنخفض المداري في الأراضي اليمنية بالتحديد في محافظة المهرة شرقي اليمن.

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وأوضحت الهيئة، أن التوقعات تشير إلى تحرك المنخفض المداري غرباً على الأراضي اليمنية بدءاً من مساء اليوم الاثنين.

وحذرت شرطة السير في محافظة المهرة المواطنين في المديريات المختلفة، من تدفق السيول في الأودية والمناطق المنخفضة جراء هطول الأمطار الغزيرة الناتجة عن المنخفض الجوي.

ووجهت السلطة المحلية نداءً إلى كافة المواطنين والساكنين في مناطق وأدوية ورمال وصحارى المديرية سرعة الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول ومغادرة الأماكن المنخفضة والتوجه إلى الأماكن الآمنة للحفاظ على أمنهم وسلامتهم.